Ждут нелегкие выходные: на дорогах будут патрулировать усиленные наряды полиции

Литовская полиция готовится к пасхальным выходным. В минувшую пятницу правительство Литвы решило вернуть на время праздничного периода ограничения мобильности. Поэтому уже с 27 марта у полицейских постов стояли вереницы машин. В пасхальные выходные на дорогах будет дежурить еще больше полицейских. Об этом в передаче на LRT рассказал заместитель генкомиссара Арунас Паулаускас.

По его словам, будет дежурить больше полицейских, чтобы людям не пришлось долго стоять в очередях.

"Мы проанализировали ситуацию, оценили. Вчера мы провели совещание с начальниками округов, обсудили возможность избавления от заторов. Было решено увеличить количество полицейских, чтобы повысить пропускную способность постов. Мы делаем все возможное, чтобы людям не пришлось стоять по два часа", – сказал LRT Паулаускас.

Однако он признал, что минут 30–40 у постов, возможно, придется простоять.

"Поток достаточно большой. А мы должны выполнить наш долг", – сказал представитель полиции.

Паулаускас сожалел о том, что не все жители заранее готовятся к поездке и берут с собой необходимые документы.

"В таких случаях у наших сотрудников много времени уходит на проверку данных, подключение к регистрам, базам данных. (…) Чтобы избежать очередей, жители должны позаботиться о документах", – сказал Паулаускас.

Собеседник напомнил, что необязательно возить с собой документы, достаточно их сфотографировать.

Delfi напоминает, что движение ограничено до 5 апреля 2021 года включительно.

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