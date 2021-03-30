Коронавирус в Литве: 831 новый случай, скончались 5 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 7258 молекулярных тестов (ПЦР) и 3244 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 317,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 215 тыс. 212 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 198 тыс. 588 человек, декларировано 155 тыс. 182 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8758 человек, декларированное число больных составляет 52 тыс. 164.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3566 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7238 смертей.

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