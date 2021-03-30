Министр культуры о мероприятиях: в планах прежде всего открыть театры, камерные пространства

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис говорит, что при возобновлении мероприятий прежде всего власти планируют разрешить открыться театрам, филармониям и камерным пространствам, а крупные мероприятия до лета точно проходить не будут.

По словам министра, правительство пока не установило конкретные даты, это будет обсуждаться после Пасхи.

"Здесь нужно подходить взвешенно и начинать открывать то, что меньше всего вредит - театры, филармонии, какие-то камерные пространства, с такого можно начать, и это будет лучший тест и лучший эксперимент", - сказал министр радио LRT во вторник.

Несколько дней назад был предпринят эксперимент в Барселоне, где в концерте участвовало 5 тысяч человек. Перед концертом все участники прошли тесты на антигены, во время концерта все должны были быть в респираторах FPP2.

"Мы видим тот или иной пример, как состоялся какой-то концерт в качестве эксперимента. Я не говорю, что у нас этого не может быть, но мне хотелось бы, чтобы мы логично, взвешенно, четко, шаг за шагом продвигались к этим послаблениям, не провоцируя пандемическую ситуацию в другую сторону, где снова понадобилось бы говорить о закрытии чего-то", - сказал С. Кайрис.

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