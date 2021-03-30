Порядок меняется: в случае смерти свекрови невестка сможет поехать на похороны в другой муниципалитет

Во вторник Департамент полиции уточнил правила ограничений и указал, что на похороны близкого человека супруги смогут поехать вместе.

"Мы уточнили - супруг или супруга могут ехать вместе. Это расценивается как необходимая поездка. (...) Всем постам эту информацию передали", – сказал BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, по его словам, в понедельник такие случаи расценивались индивидуально.

29 марта полиция Литвы представила пояснения к действующим правилам ограничения мобильности. Напомним, что с 27 марта правила снова были ужесточены до 5 апреля включительно. Однако некоторые исключения из правил вызвали удивление.

Ограничение мобильности уже давно вызывает у жителей возмущение, поскольку, несмотря на вакцинацию пожилых людей и приоритетных групп, его до сих пор не отозвали. Власти перед каждым праздником обещают, что ужесточение вводятся в последний раз и просят жителей оставаться дома, но эпидемиологическая ситуация не меняется, и история повторяется. Однако действуют ограничения, которые позволяют выехать в другой муниципалитет.

Один из пунктов - похороны. Но и тут есть немало вопросов - как власти определяют, что такое семья. В обществе снова поднялась волна возмущения.

В понедельник полиция указала, что на похороны могут поехать только кровные родственники (родители, дети, дедушки и бабушки, внуки, братья и сестры).

"В похоронах, кроме членов семьи, могут участвовать не больше 10 человек", – сказано в пояснении. Полиция дает несколько примеров:

"1) Если умирает мать гражданина А.А., то на похороны в другой муниципалитет может поехать только он с детьми - жена не сможет;

2) Если мать или бабушка гражданина А.А. умирает в том же муниципалитете, то на похороны может пойти также его жена и дети;"

Удивляет, что жена не сможет поехать в другой муниципалитет".

Психолог Эдвардас Шидлаускас сказал, что в данном случае он склонен поддержать решение властей максимально ограничить распространение вируса. По его словам, есть вещи, которые от нас не зависят, а есть то, что мы можем изменить.

"В данном случае я это понимаю, как способ защитить живых. Мне кажется живые сейчас важнее мертвых, ведь мертвым уже все равно. Может, это звучит жестоко, но такова реальность. Конечно, я не знаю, насколько эффективны такие методы, это иной вопрос. С другой стороны, никто точно не может сказать, сколько людей на похоронах не представляют большой опасности", – сказал он.

По словам психолога, в общечеловеческом смысле понятно - все близкие хотят проститься с покойным, и невестка должна участвовать в похоронах свекрови.

"Мужу может быть тяжело, ведь ушел самый близкий для него человек - мама. Такой связи у нас больше ни с кем не бывает. Поддержка важна. Конечно, было бы хорошо, чтобы все могли участвовать, но если такие законы, видимо, есть какая-то логика. Скорее всего, так хотят защитить живых, поэтому я рекомендую соблюдать закон, беречь себя. К сожалению, покойному уже ничем не поможешь, а близкого можешь утешить и через два дня, может, он не умрет от горя", - сказал Шидлаускас, заметив, что похороны нужны не покойному, а оставшимся в живых.

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