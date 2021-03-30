В Литву идет тепло на один день: воздух прогреется до 18 градусов

По словам директора портала Gismeteo.lt Кястутиса Петкявичюса, в Литве ожидается переменчивая погода.

По его словам, со вторника станет теплее, а в среду ждет самый теплый день.

"Только у моря погода будет немного хуже, там будет прохладнее. Зато к концу недели снова похолодает", - сказал специалист.

В ночь на вторник ожидаются осадки, температура составит 4–8 градусов тепла.

"Днем потеплеет: в Вильнюсе и Каунасе будет 10, в Паневежисе 9 градусов тепла, в Шяуляй 8, в Клайпеде 6. VМестами возможен туман", - прогнозирует Петкявичюс.

Последний день марта в этом году будет теплым и солнечным, только на западе будет прохладнее.

"Ночью будет 4–9, днем без осадков, во многих районах ожидаются прояснения. После обеда в Вильнюсе и Каунасе будет 16, в Паневежисе 15 градусов тепла, на юго-востоке и на востоке 17–18 градусов выше нуля. В Шяуляй будет около 13, а в Клайпеде около 7 градусов тепла", - сказал Петкявичюс.

1 апреля похолодает, вернутся осадки. Ночью дождь, температура 2-6 градусов тепла.

"Днем будет облачно, местами ожидаются осадки, кое-где прогнозируют грозы. На западе и северо-западе будет всего 5–9 градусов тепла, на юге и юго-востоке 14–16 градусов. В Вильнюсе и Каунасе будет 13, в Паневежисе до 10, в Шяуляй 7, в Клайпеде около 5 градусов тепла", - прогнозирует синоптик.

В пятницу, по его словам, похолодает во всей Литве. Ожидается переменная облачность, осадки, местами мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Ночью от -2 до 3 градусов тепла, гололед.

"В Вильнюсе и Каунасе днем 7 градусов тепла. В Шяуляй, Паневежисе и Клайпеде около 5. В Выходные будет прохладно. По ночам небольшие заморозки, днем, как в пятницу", - сказал Петкявичюс.

По нынешним прогнозам, в субботу возможен снег с дождем и холодный ветер. В воскресенье осадки прекратятся. Днем будет чуть теплее, чем в субботу.

"Возможно, в понедельник, во второй день Пасхи, будет теплее, вероятность осадков невелика. Днем будет 7–11 градусов тепла", - сказал синоптик.

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