Нетрезвая женщина в Вильнюсе за рулем автомобиля врезалась в автобус

29 марта в Вильнюсе, на ул. Дукшту, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 16 ч.

Сообщалось, что автомобиль Toyota врезался в автобус, водитель легковушки пытается покинуть место ДТП. Выяснилось, что виновница ДТП - нетрезвая женщина.

В первый раз алкотестер показал 3.19 промилле, во второй - 3.28 промилле.

По данным полиции, в ДТП пострадал 4-летний ребенок.

Сообщается, что это ребенок водителя. Мальчика увезли в больницу.

Ведется расследование.

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