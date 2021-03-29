Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 16 ч.
Сообщалось, что автомобиль Toyota врезался в автобус, водитель легковушки пытается покинуть место ДТП. Выяснилось, что виновница ДТП - нетрезвая женщина.
В первый раз алкотестер показал 3.19 промилле, во второй - 3.28 промилле.
По данным полиции, в ДТП пострадал 4-летний ребенок.
Сообщается, что это ребенок водителя. Мальчика увезли в больницу.
Ведется расследование.
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