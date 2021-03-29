Таможня Литвы: очередей грузовиков на границе не должно быть к среде

После произошедшего в субботу восстановления главного сервера литовской таможни, на границе Литвы и Беларуси в понедельник утром в очереди все еще ожидали 2 тыс. грузовиков. Таможенный департамент утверждает, что очереди должны сократиться к среде.

По сообщению представителя по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокаса Пукинскаса, в понедельник на КПП в Медининкай (Каменный лог) очереди на въезд в Литву из Беларуси ожидали около 510 грузовиков, на КПП Лаворишкес (Котловка) - 690, Шальчининкай (Бенякони) – около 390, а в Райгардасе – 270.

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"Ситуация динамичная, постоянно меняется, в одних местах очереди растут, в других – сокращаются. Это зависит от того, как проводятся таможенные проверки. Пограничники работают в обычном режиме и проводят проверки так, как это бывает каждый день", – отметил он BNS.

Въезда из Литвы в Беларусь в Медининкай ожидают 40 грузовиков, в Шальчининкай – 60, а на остальных КПП на въезд в Беларусь очередей нет.

По словам главы отдела по вопросам коммуникации Таможенного департамента Витаса Волунгявичюса, декларации принимаются как в электронном, так и в бумажном виде, однако, вероятно, что позднее, в понедельник, все они будут приниматься в электронном виде. Он отметил, что очереди должны сократиться к среде.

"На КПП в Медининкай также идет реконструкция, поэтому пропускная способность снижен, еще и по той причине, что ведутся работы по реконструкции", – сказал он.

В субботу Таможенный департамент сообщил, работа главного сервера ведомства, нарушенная со вторника, была восстановлена. Пока система работает в испытательном режиме.

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