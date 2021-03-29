Путешествующие во время пандемии COVID-19 получают новые справки в системе e.sveikatа

Жители Литвы, отправляющиеся за границу, на сайте e.sveikatа могут найти справки о вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19, сообщает Минздрав.

По данным министерства, на сайте e.sveikatа подготовлена новая процедура выдачи справок о вакцинации от COVID-19. Кроме того, есть форма справки для тех, кто получил отрицательный тест на COVID-19.

"Цель - не только облегчить процесс путешествия во время пандемии, но и осуществить равные права для привитых и не привитых от вируса людей" , – сказано в сообщении Минздрава.

Эти документы житель может предъявить при посадке в самолет, автобус или на паром.

Обе справки составлены на двух языках – литовском и английском. Однако если человек едет в конкретную страну, по данным Минздрава, он должен поинтересоваться, какие документы там принимают, чтобы потом не было никаких недоразумений.

Жители могут подключиться к своему профилю на портале e.sveikatа, прислать справку и даже распечатать, если в этом есть необходимость.

По данным Минздрава, сейчас готовят еще одну справку - о том, что человек переболел COVID-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!