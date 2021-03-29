"За два дня развернули 1383 автомобиля, за нарушения составлены 102 протокола", – информировал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

По его словам, в в субботу движение между муниципалитетами было очень интенсивным, особенно на выезде из Вильнюса.

Матонис сказал, что больше всего зафиксировано контактов между разными домашними хозяйствами.

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"Всего за два дня зафиксировали 274 нарушения, чаще всего фиксировали контакты между разными хозяйствами и нарушение режима контроля", – сказал он.

В субботу вечером в Каунасе состоялась церемония награждения исполнителей M.A.M.A.

Мероприятие раскритиковали за возможные нарушения карантина, назвав его "пиром во время чумы". Организаторы мероприятия сказали, что всех участников перед съемками проверили на COVID-19.

Матони сказал, что поступило около 30 сообщений о возможных нарушениях, поэтому полиция уточняет обстоятельства проведения мероприятия.

Напомним, что правительство Литвы продлило карантин до 30 апреля, а с 27 марта по 5 апреля включительно вернуло ограничение на мобильность между муниципалитетами.

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