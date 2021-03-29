Рядом с ТЦ Ikea появится новый торговый городок

Среди новых проектов столичного муниципалитета - проект нового торгового городка. Этот городок называют "Вильнюсским парком бизнеса и торговли" (Vilniaus verslo ir prekybos parkas). Он появится между ТЦ IKEA и аэропортом. На территории парка уже работает магазин Decathlon и гостиница Park Inn, открытая в октябре 2020 года, сообщает портал Made in Vilnius.

Строитель городка немного изменил проект - отказался от сложных форм, увеличил места для парковки, сузил пешеходные дорожки, сами здания будут больше напоминать складские помещения.

До 14 апреля представители общества могут представить замечания по этому проекту по эл. почте jz@313.lt. Публичное обсуждение проекта состоится 14 апреля, в 16.00 ч. во время удаленной дискуссии.

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