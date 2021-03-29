Краткое руководство: как стать местным жителем Вильнюса

Вы недавно переехали в Вильнюс или собираетесь переехать? Агенство Go Vilnius и Центр информации по миграции (ЦИМ) приглашают принять участие в oнлайн-воркшопе "Добро пожаловать в Вильнюс".

Это поможет сделать ваш переезд в Вильнюс максимально простым и удобным. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму.

Эксперты проведут вас по основам, начиная с повседневной жизни в Вильнюсе и заканчивая более сложными вопросами.

Ознакомьтесь с полной повесткой дня:

13.00–13.40 Первые шаги в Литве (представляет Центр информации по миграции (ЦИМ) «Я выбираю Литву»)

В этой части вы узнаете о вопросах в сфере миграции, открытии банковского счета, медицинском страховании, социальных пособиях, вождении и регистрации автомобиля.

13.40–14.10 Жизнь в Вильнюсе (представляет агентство «Go Vilnius»)

В этой части вы узнаете о детских садах, школах, поиске жилья, перемещении по Вильнюсу.

14.10–14.45 Белорусская община, работа в Литве (представляет инициатива «Work in Lithuania»)

Узнайте больше о том, как устроиться на работу в Вильнюсе. В этом разделе также рассказывается о различных белорусских общинах Вильнюса.

14:45–15:00 Сессия вопросов и ответов

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