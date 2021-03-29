Прилетевшего из Ирландии нетрезвого гражданина Литвы вывели из аэропорта в наручниках

Пограничники Каунасского аэропорта задержали жителя Кедайняйского района, прилетевшего из Ирландии. Пьяный мужчина вел себя по-хулигански, поэтому пограничникам пришлось надеть на него наручники.

В пятницу вечером пограничники Каунасского аэропорта получили сообщение о том, что в терминале для прибывших бесчинствует как подозревают нетрезвый пассажир. 40-летний мужчина из Кедайняйского района прилетел из Дублина. Он приставал к людям, шумел, бранился и вел себя неадекватно.

Кроме того, он не выполнил требование пограничников успокоиться, поэтому на него надели наручники и задержали его. Задержанного пограничники передали в руки прибывших полицейских.

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