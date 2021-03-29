В Литве изменены правила социальных "пузырей": к одиноким людям можно ездить только в пределах своего муниципалитета

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

С 27 марта во всей Литве снова начали действовать ограничения мобильности между муниципалитетами. Портал Delfi 26 марта писал, что одно из исключений – создание социальных "пузырей" поддержки. Однако это правило карантина уже изменили – можно навещать одиноких или больных людей только в пределах своего муниципалитета или кругового муниципалитета.

Мобильность между муниципалитетами в Литве ограничена с 00.00 ч. 27 марта 2021 г. до 24.00 ч. 6 апреля 2021 г. Действуют следующие исключения: можно ехать в аэропорт, порт или на автовокзал и из них;

в свой муниципалитет (если там есть недвижимость или место прописки);

на похороны близких родственников;

по работе или в командировку;

к врачу;

по объективным причина, когда без поездки в другой муниципалитет обойтись нельзя;

можно навещать одиноких или больных людей только в пределах своего муниципалитета или кругового муниципалитета. Последний пункт появился 26 марта, до этого можно было навещать больных и одиноких людей и в других муниципалитетах. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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