Коронавирус в Литве: 418 новых случаев, скончались 8 человек

За минувшие сутки в Литве было выявлено 418 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 4373 молекулярных тестов (ПЦР), 1027 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 311,2 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 214 365 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 197 679 человек, декларирован 154 301 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 8857 человек, декларированное число больных составляет 52 235.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3560 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7215 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 84 человека.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 324 675 человека, обеими дозами – 150 886 человек. Всего в Литву доставлено больше 0,5 млн. доз вакцины, использовано 475 561.

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