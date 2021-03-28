"(...) Нет плохой погоды, и я все время говорю, что если человек не в настроении вставать утром, встал не с той ноги, и если он просто не слушает прогнозы погоды или не верит им, то выходит не в той одежде. Тогда, какой бы ни была погода, ему все не будет нравиться".

По ее словам, проработав столько лет в этой сфере, она знает, что такие люди, например, когда идет продолжительный дождь, начинают ворчать, мол "неужели такая погода все время будет".

Статьи по теме:
Тепла как не бывало: в Литву вернется прохлада и дожди  (1)
Янина из Дзукии представила прогноз погоды на весну  (18)

"Солнце только начало светить, оно светит каждый день, начинается "надоело это солнце, может, сделаете там что-то?" Когда мне предъявляли такие недовольства, говорили, мол неужели вы с погодой справиться не можете, я отвечала, что я немедленно свяжусь к Канцелярии Всевышнего. Потом они смеялись и благодарили за внимание", - вспомнила А. Гальвонайте забавные истории.

Климатолог обратила внимание на то, что раньше погода в Литве менялась медленно, но сейчас наблюдаются более экстремальные явления. С другой стороны, в Литве не было ни землетрясений, ни очень больших катаклизмов, но теперь они будут у нас все чаще и чаще.

"Сейчас все чаще наблюдаем грозы, шквалистый ветер. Почему? О, я часто цитирую Марка Твена: климат - это то, чего вы ожидаете, погода - это то, что вы получаете, а я еще говорю - "чего вы заслуживаете". Например, эти грозовые тучи, эти белые, красивые (…), узкие внизу и имеют очень большой конус вверху. Все это происходит, когда две разные массы воздуха встречаются вертикально от нагретой поверхности".

На вопрос о том, как давно наблюдается изменение климата, она ответила, что в Литве есть еще одна проблема.

Audronė Galvonaitė
Foto: DELFI / Karolina Pansevič

"Мы часто путаем две вещи - погоду и климат. "О чем вы здесь говорите, какое глобальное потепление, когда на улице холодно", - говорят они. Дорогие, холод - это погода, то есть динамика, изменения климата человек видеть не должен. Сейчас уже дети тоже должны видеть, потому что мы видим, как вещи действительно меняются, активизируются, становятся экстремальными и так далее".

Отвечая на комментарий о том, что в этом году "зимы не было", А. Гальвонайте говорит, что она была и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом, но не такая, как раньше.

"В прошлом году, можно сказать, ее не было, потому что осень почти сразу перешла в лето. Что такое зима? Зима - когда среднесуточная температура опускается ниже 0. Там она и остается. Когда минуса не наблюдается, когда в один прекрасный день температура такая, а в следующий - другая, это не может считаться зимой. Также с весной (…) Она не начинается с переворачивания календарного листа, тогда это было бы очень просто.

Это как раз тот переход через 0, когда температура становится положительной, приходит весна. Сейчас средняя температура в марте должна быть на уровне 0,9, постоянно положительная".

По ее словам, в целом весна очень переменчива, особенно на "водном" этапе, когда тает лед и уходит мороз. Когда уже температура поднимается выше +10 - тогда начинается настоящая весна.

"Очень часто человек не понимает этого, пока я ему не объясню очень просто. Когда мы говорим, что наша среднегодовая температура повысилась на полградуса или градус, мы часто получаем ответ, мол, ничего такого и это ничего не значит. Затем я говорю: возьмите организм. Если вы сегодня измеряете свою температуру, примерно 37 градусов, а завтра - 37,5, (…), вы уже чувствуете себя плохо, ваш организм как-то беспокойный, у вас лихорадка. А теперь представьте себе глобально, что эта половина градуса - градус - тоже трагедия. Когда это происходит с телом - вы идете к врачу, а куда пойдет планета?"

По словам климатолога, наша планета сейчас тоже лихорадит, она всячески пыталась с нами бороться, но ничего не вышло.

"Катаклизмы, которые сейчас происходят - усиления ветра, ураганы, которым уже сложно названия придумывать (…), планета защищается от нас всеми возможными способами. (…) Вопрос больше не в том, чтобы остановить изменение климата, а в адаптации. Это означает, что нам нужно начать думать по-другому. Мы должны адаптироваться к этим изменениям, и все виды технологий и наука должны помочь нам замедлить это бедствие".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!