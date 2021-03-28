Министр культуры: организаторы M.A.M.A. недооценили важность соблюдения правил

Реагируя на возмущение общественности по поводу церемонии вручения наград M.A.M.A., министр культуры Симонас Кайрис говорит, что разочарован тем, что это не станет препятствием для расширения культуры, и просит всех не следовать плохим примерам.

"Моя команда и я прилагаем все усилия, чтобы найти способы безопасно открыть культурный и развлекательный секторы. Мы обсудили с Советом экспертов здравоохранения, нашли общий формат с Минздравом, вовлекли представителей всех культурных сфер в поиск общих решений. Были также разработаны конкретные предложения по послабления, которые могли быть рассмотрены Правительством Литовской Республики и экспертами. Основываясь на примерах из других стран, мы ищем способы помочь организаторам частных мероприятий.

Во всех обсуждениях я твердил, что мы несем ответственность и можем безопасно вернуться к своей деятельности. Доверие важно, только на этом основании мы можем принимать решения. К сожалению, церемония M.A.M.A не вызвала большего взаимного доверия" , - пишет С. Кайрис в своем аккаунте в Facebook.

"Да, вручение наград не было мероприятием, телевизионные съемки происходят постоянно. Однако я не знаю, как объяснить поведение некоторых наших звезд в сообщениях в социальных сетях. Поп-культура и инфлюенсеры оказывают значительное влияние на определенную часть общества, поэтому следует очень внимательно рассматривать потенциальные последствия каждого публичного шага. А тут уже не важно, тестировали ли всех и так далее. Весь Instagram в фото и видео с участниками вечеринки, которые просто демонстрируют четкий подход к ответственности и двойные стандарты.

Все обстоятельства выясняет полиция. Организаторы, вероятно, недооценили важность не только буквального соблюдения правил, но и общественной солидарности и взаимной поддержки в такой чрезвычайной ситуации.

Однако то, что произошло вчера в Каунасе, не должно становиться причиной и препятствием на пути к большему открытию культуры. Подчеркну - ответственных секторов культуры. Ведь вчера мы тоже отметили День театра, и у нас тоже было мероприятие, организаторы которого очень ответственно подошли к реальности.

Поэтому хочу попросить всех не следовать плохим примерам и, прежде всего, не забывать о взаимном доверии и ответственности. Только это позволит нам надеяться, что мы сможем открыть больше секторов культуры после Пасхи", - говорит министр культуры.

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