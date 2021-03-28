Глава МВД оценила вручение премий M.A.M.A: каждый, кто нарушил карантинные требования, должен понести ответственность

На проходившую вчера церемонию вручения музыкальной премии M.A.M.A. отреагировала в воскресенье и министр внутренних дел Агне Билотайте. В своем аккаунте в социальной сети Facebook она написала, что понимает эмоции общественности и подчеркнула, что всем нарушителям карантинного режима придется понести ответственность.

"Я полностью понимаю эмоции, которые возникают при просмотре репортажей со вчерашней церемонии вручения музыкальных премий. Должны ли события такого масштаба происходить в тот момент, когда, чтобы защитить людей от быстро распространяющихся разновидностей Covid-19, просят оставаться дома, воздерживаться от контактов?" - задалась вопросом политик.







Visiškai suprantu emocijas, kurios natūraliai kyla pamačius reportažus iš vakar vykusio didelio muzikos apdovanojimų...

Опубликовано Agnė Bilotaitė Воскресенье, 28 марта 2021 г.

"Но поскольку это уже произошло, возникают вопросы, все ли было сделано в соответствии с требованиями безопасности, установленными Правительством. Вчера, получив первые сигналы о возможных нарушениях во время мероприятия М.А.М.А., я сразу связалась с ответственными лицами и попросила предпринять все необходимые действия и проверить ситуацию. В полицию поступили десятки сообщений о нарушениях, обстоятельства выясняются. Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые реагируют и сообщают", - продолжила запись А. Билотайте.

Министр внутренних дел напомнила, что ситуация с пандемией в нашей стране все еще остается очень серьезной, и заметила, что ограничения на передвижение, действующие в настоящее время в Литве, должны распространяться на всех.

"Исключения распространяются только те, которые предусмотрены постановлением Правительства. Других исключений быть не может. Тот, кто нарушит требования карантинного режима, должен будет нести ответственность. И мне бы очень хотелось большего понимания и чуткости по отношению к другим членам общества", - заключила политик.

Минздрав: одни придерживаются ограничений, другие ими пренебрегают

По заявлению Министерства здравоохранения, церемонию вручения награды M.A.M.A. в субботу вечером можно было рассматривать как съемку телешоу, но это демонстрирует апатичный подход к карантинным ограничениям.

По словам министра Арунаса Дулькиса, во время пандемии и эмоционального давления бремя ответственности должно быть разделено. "Каждый человек не несет ответственности за безответственность другого, но каждый может полагаться на свою личную ответственность.

В чем заключалась ответственность участников вчерашнего мероприятия - вопрос к ним", - передала позицию министра BNS его представитель Айсте Шукста.

По ее словам, мероприятия во время карантина проходить не могут, но вполне вероятно, что церемония М.А.М.А. была расценена как съемка телешоу, что не запрещено.

"Возможно, организаторы позаботились либо о разрешении, либо трактовали это как съемку телешоу, а съемка телешоу не запрещена. Однако мы больше говорим о моральной основе, когда собираются многие известные литовцы, которые влияют на видение и мышление других людей, и каждый из нас должен оценить через свою собственную призму, считать это поведение ответственным или безответственным. Здесь больше о том, что многие следуют ограничениям, чтобы защитить друг друга, а другие пренебрегают ими", - сказала представитель Минздрава.

Организатор мероприятия, председатель ассоциации "Музыкальная премия года" Мартинас Тила ситуацию не прокомментировал, он пообещал сделать это в понедельник.

"Воскресенье, все отлично, и официально завтра все выпустим. Мы даем людям высказаться, пусть они выскажут свое мнение", - сказал М. Тила BNS.

В связи с возможными нарушениями на церемонии награждений M.A.M.A., в полицию Каунаса поступило около 30 сообщений, обстоятельства выясняются.

На арене "Жальгирис" мероприятие прошло без зрителей, его организаторы объявили, что все участники перед мероприятием прошли тестирование на COVID-19, но в общественном пространстве возникло возмущение, что не соблюдались правила карантина, не были надеты маски, не соблюдалась дистанция. Некоторые назвали это событие "пиром во время чумы".

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