Эпидемиолог: если не удастся справиться с южноафриканским штаммом, придется думать о более широких ограничениях

В Израиле более половины населения вакцинировано от коронавируса. Между тем в Европе и Литве все больше боятся южноафриканского штамма коронавируса. О том, нужны ли более жесткие ограничения в борьбе со штаммом из ЮАР и чему мы можем научиться у Израиля - в передаче Delfi "Факты и мнения".

Риски штамма из ЮАР

"Южноафриканский штамм был впервые замечен в Южной Африке в октябре 2020 года.

Исследования показали, что другие мутации из ЮАР связаны со снижением эффективности антител. Это означает, что если вы были вакцинированы или переболели штаммами, не имеющими этой мутации, возникшим антителам будет труднее распознать штамм из ЮАР, и до сих пор это основная причина, по которой это вызывает беспокойство", - сказал доктор Гитис Дудас, эпидемиолог-эволюционный биолог, живущий и работающий в Швеции.

Это, по мнению исследователя, увеличивает вероятность повторного заражения. По словам Г. Дудаса, пока невозможно сказать, отличаются ли симптомы штамма из ЮАО от других штаммов.

"Поскольку в Великобритании была очень эффективная программа секвенирования, они могли очень легко связать клинические данные с информацией о штаммах вирусов. Поэтому мы смогли достаточно уверенно говорить о 40% -ном увеличении распространения британского штамма. У нас пока нет такой информации о штамме из ЮАР, он не так широко распространился в Европе", - сказал он.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе Витянис Андрюкайтис заверил, что появление штамма из ЮАР в Литве было ожидаемо.

"Литва очень открытая, много путешественников, так что пути развития вируса известны. С другой стороны, Литва не так интенсивно применяет систему секвенирования генов, возможно, выявленные случаи запоздалые. Глядя на карту Европейского Союза (ЕС), и британский штамм, и штамм из ЮАР уже обнаружены в других странах, в этом нет ничего неожиданного", - сказал В. Андрюкайтис.

Однако, по словам В. Андрюкайтиса, стоит говорить об усилении ограничений в Литве в ответ на появление разновидности штамма из ЮАР, учитывая весьма специфическую эпидемиологическую ситуацию.

"Эта изоляция, которая длится с 4 ноября, сама по себе не помогла снизить количество инфицированных в достаточной степени, поскольку применяются не все необходимые комплексные меры. Действительно, очень мало доверия к муниципалитетам и очень мало доверия к активности общества, которой можно воспользоваться. Считаю очевидным отсутствие комплексного управления", - подчеркнул В. Андрюкайтис.

Г. Дудас заметил, что штамм из ЮАР был обнаружен в Литве довольно рано, поэтому возможности предотвращения распространения этого штамма очень хорошие.

"Если мы говорим об ужесточении ограничений, то на данный момент мы говорим об очень целенаправленном и ограниченном ужесточении", - заверил Г. Дудас.

По словам Г. Дудаса, не контролируя небольшое количество случаев штамма из ЮАР, необходимо будет подумать о более широких ограничениях. Он привел пример распространения британского штамма в Литве, когда путь к распространению этого штамма не был эффективно предотвращен и каждый раз, когда были получены новые данные секвенирования, мы наблюдали резкое увеличение числа случаев заражения британским штаммом.

Израиль медленно возвращается к нормальному ритму жизни

По словам Илоны Сакалаускайте, литовки, проживающей в Израиле, по данным за минувшие сутки, в Израиле в день выполнялось более 57 тысяч тестов, из которых чуть более 900 были положительными. Она заверила, что тенденция роста новых случаев заболевания в Израиле снижается, хотя полностью снизить количество серьезных заболеваний и смертей невозможно.

И все же возвращение к нормальной жизни, по мнению проживающей в Израиле литовки, пока весьма условно.

" В Израиле возвращаются к работе школы, детские сады, от первоначально использованных капсул практически отказались, классы уже разделены всего на две части, шестнадцатилетние могут пройти вакцинацию, чтобы была возможность продолжить учебу и подготовиться к экзаменам в старшей школе без рисков. <..>

День независимости Израиля ожидается в середине апреля, за неделю до - День памяти жертв Холокоста. В эти дни обычно бывают грандиозные мероприятия и парады, поэтому Минздрав уже заранее ставит в известность, что концертов не допустят, но я думаю, что от мероприятий все же не откажутся. Возможно, будет немного ограничено", - сказала женщина.

И. Сакалаускайте отметила, что на следующей неделе будет отмечаться самый большой еврейский праздник в году, приравниваемый к Рождеству в Литве. Нет никаких ограничений на поездки или торжества.

На вопрос о том, что привело к быстрой и успешной кампании вакцинации в Израиле, женщина выделила несколько аспектов.

"Связи, отсутствие необходимости координировать свои действия и планы с кем-либо, финансовые возможности и ожидание того, что, заплатив значительно больше, все окупится в долгосрочной перспективе, поскольку страна выйдет из изоляции раньше. Этот шаг оправдался экономически", - заверила И. Сакалаускайте.

Женщина также напомнила, что в Израиле было три крайне строгих карантина, а третий совпал с началом вакцинации.

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе В. Андрюкайтис призвал не сравнивать вакцинацию в Израиле и Европе. По его словам, это несравнимые случаи.

"Мы, вероятно, должны договориться здесь о том, что и как мы сравниваем, потому что если мы сравним Израиль и его население, это будет соответствовать количеству одной страны ЕС. Между тем, в ЕС 27 стран. <..> Принято решение ( в ЕС - Ред.) совместно закупать, совместно инспектировать, совместно заказывать и распространять, а также совместно следить за охватами вакцинации людей. <..>

Давайте посмотрим на Великобританию и США. Вы, вероятно, согласитесь, что США начали вакцинацию после того, как их администрация сменилась, огромные ресурсы были брошены на покупку вакцины, а в контексте ситуации на мировом рынке вакцин поставки были даже нарушены", - сказал он.

"В контексте ЕС необходимо реализовать подписанные соглашения, но партнеры, подписавшие соглашения, не следуют своим графикам. Здесь огромная проблема. Если в этом контексте мы сравним количество вакцинированных людей в странах ЕС, можно сказать, что результаты примерно на треть ниже запланированных", - продолжил В. Андрюкайтис.

Он также отмел возможность Литвы закупить вакцину самостоятельно.

"Если бы Литва попыталась купить ее в одиночку, боюсь, что последствия были бы еще более разнообразными. Так что давайте согласимся: если сравнивать возможности, богатство и связи, контакт Израиля и Литвы - эти страны несопоставимы", - сказал он.

Что мешает вакцинации в Литве?

В Литве вакцинированы лишь 36% людей старше 80 лет. Процесс вакцинации в нашей стране идет относительно медленно. По словам В. Андрюкайтиса, в данном случае существенное влияние имеет и недостаточная коммуникация.

"Следует понимать, что кампанию по информированию общественности и коммуникационную стратегию нельзя определить за одну-две недели. Более того, когда вы видите эти ошибки в коммуникации, когда утром говорят, мол, будем вакцинировать, днем - ​"​мы отзываем", затем - "мы будем ждать решения", позже - "мы получим решение и продолжил вакцинацию в понедельник". В плане коммуникации - тут большие проблемы. <..>

К сожалению, я не вижу коммуникационной стратегии, как информационной кампании", - сказал В. Андрюкайтис.

Коммуникация в Израиле, по словам И. Сакалаускайте, действительно активная и эффективная.

"Рекламы на улицах, сообщения, звонки из поликлиник, призывают прийти и получить информацию. В этом нет недостатка, и если у человека есть разумные или необоснованные сомнения или вопросы, он может найти ответы", - поделилась своим опытом литовка из Израиля.

И. Сакалаускайте говорит, что в Израиле появилась определенная группа людей, которые не приехали на повторную вакцинацию. Основная причина того, что они не пришли, заключалась в том, что у них возникли побочные эффекты после первой прививки.

По этой причине, как отметил В. Андрюкайтис, людей необходимо информировать о том, что некоторые побочные эффекты вакцины совершенно нормальны.

"Людям нужно сразу сообщить, что вакцина должна иметь побочные эффекты. Почему? Потому что такова его природа. Это не таблетка аспирина. Именно сюда вводится антиген, вирус - подавленный или просто частица - чтобы спровоцировать иммунный ответ организма. Это естественно, но людям не объясняют", - сказал В. Андрюкайтис.

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