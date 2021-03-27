Таможня: электронная система декларации транзита уже работает

Со вторника не работала электронная система декларации транзита – сегодня она восстановлена, декларации уже принимают электронным способом, сообщает Департамент таможни Литвы.

По данным пресс-секретаря департамента Витаса Волунгявичюса, пока система работает в испытательном режиме, однако эта система поможет уменьшить очереди тягачей на границе.

"Работа национальной системы контроля над транзитом восстановлена и декларации можно подавать электронным способом. Сейчас система работает в испытательном режиме", – сказал Волунгявичюс.

По данным Службы охраны госграницы, в субботу утром на литовско-белорусской границе стояли 2300 тягачей, большая их часть ждала разрешения на въезд в Литву.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас сказал, что некоторые водители ждали на границе несколько суток. По его словам, один день простоя тягача стоит 300 евро.

Система не работала со вторника. После того как из строя вышел сервер, тягачи проверяли не электронным, а обычным способом, бумаги проверяли вручную, а это требует немало времени.

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