В Алитусском районе перевернулся тягач из Венгрии

27 марта, в 10.55 ч., в Алитусском районе, в деревне Юргишкяй, с дороги съехал и перевернулся тягач Volvo с цистерной.

По данным полиции, в цистерне химическое вещество толуилендиизоцианат. Это опасное горючее вещество, которое опасно для дыхательных путей, кожи и глаз. Во время ДТП пострадал водитель. Он был доставлен в больницу. Цистерна не повреждена.

В деревне Юргишкяй находится фабрика Vita Baltic International, на которой изготавливают поролон. ДТП произошло рядом с фабрикой, на повороте.

По словам полицейских, возможно причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя (1955 г.р.) или же водитель не заметил поворот.

Тягач принадлежит венгерской компании.

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