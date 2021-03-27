Коронавирус в Литве: 724 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 724 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 8964 молекулярных тестов (ПЦР), 2840 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 302,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 213 447 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 197 529 человек, декларированы 154 186 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 8133 человека, декларированное число больных составляет 51 476.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3539 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7176 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 8845 человек, второй дозой - 6340.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 320 704 человека, обеими дозами – 150 383 человека.

Всего в Литву доставлено больше 0,5 млн. доз вакцины, использовано 471 087.

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