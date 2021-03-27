В Литве вступил в силу запрет на мобильность: полиция принялась за работу

С 00.00 ч. 27 марта в Литве вступил в силу запрет на мобильность между муниципалитетами, разрешается выезжать лишь в круговые муниципалитеты.

Этот запрет будет действовать до 24.00 ч. 5 апреля с целью пресечения распространения коронавируса (COVID-19).

По словам премьер-министр Ингрида Шимоните, цель этого решения - сделать так, чтобы жители на Пасху оставались дома. Как и до сих пор, разрешается между круговыми муниципалитетами, ездить по работе, в аэропорт или в порт, на автовокзалы, на похороны и к врачам.

Глава полиции Ренатас Пожела упомянул, что новых способов контроля – как и прежде, будут действовать мобильные и стационарные пункты контроля. Особое внимание будет уделено курортам.

В Литве движение было ограничено с 16 декабря 2020 года по 16 марта 2021 г. (с середины марта ограничения действовали только в 16 муниципалитетах).

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