С понедельника ужесточения в Литве ждут приезжих из 9 стран

В пятницу в Литве был обновлен список стран, пораженных коронавирусом. Приезжим еще из 9 стран придется столкнуться с более жесткими условиями - это Андорра, Аруба, Болгария, Косово, Франция, Италия, Словения, Северная Македония, Уругвай, этот список "покинула" Словакия. Кроме того, с понедельника члены экипажей, которые намерены провести в Литве больше 72 ч. должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 или сдать анализы в Литве в течение 24 ч. после прибытия (регистрироваться по номеру 1808).

Главы международных компаний, занимающихся коммерческими перевозками в Литве должны информировать об этом своих работников, если они после рейса остаются в Литве больше чем на 72 ч.

Эти требования не распространяются на членов экипажей или команд, отвечающих за пассажирские перевозки на всех видах транспорта.

В пятницу в обновленных правилах изоляции были уточнены правила изоляции для моряков.

Отныне придется изолироваться только морякам – членам экипажей, которые работают на пассажирских маршрутах.

Другое важное изменение – изоляция работников, перечисленных категорий, приехавших из пораженных стран, на которые распространяются правила жесткой изоляции, смогут изолироваться в одной квартире или в одном доме с другими членами семьи. При этом членам их семьи изолироваться не придется.

Новые требования изоляции можно найти на сайте НЦОЗ nvsc.lrv.lt/isimtys.

Список пораженных стран объявляют каждую пятницу, а вступает он в силу с понедельника и действует в течение недели.

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