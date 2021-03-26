В пятницу перед вступлением в силу запрета в Палангу съехалось множество людей

26 марта правительство Литвы объявило о продлении карантина и о возвращении запрета на мобильность между муниципалитетами на ближайшие 11 дней, собравшихся на море людей это не испугало. В пятницу после обеда в Паланге собралось множество людей.

Весеннее солнце и тепло привлекло к морю не только местных жителей, но и приезжих. Люди были в хорошем настроении и с интересом рассматривали пасхальные украшения на курорте - большие писанки.

На ул. Й.Басанавичюса работало несколько кафе, в которых продавали еду навынос.

Похоже, Паланга готовится к новому сезону, хотя пока неизвестно, какие ограничения будут введены.

Фотограф портала запечатлел пятничную Палангу:

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