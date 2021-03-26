Комиссар Паланги: если вы сегодня приехали в Палангу, лучше покинуть ее до 24.00 ч.

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Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В пятницу правительство Литвы решило вернуть ограничение на мобильность между муниципалитетами с 00.00 ч. 27 марта до 24.00 ч. 5 апреля. К новому порядку готовится и палангская полиция. "Все будет, как было в декабре", – сказал о контроле глава местной полиции Альгирдас Будгинас в интервью Vakarinė Palanga.

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