Перемены в Литве: куда можно поехать, а куда - нет

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

Правительство Литвы в пятницу изменило правила карантина и продлило его до начала мая. Кроме того, с 27 марта на 11 дней вернуло ограничение мобильности между разными муниципалитетами страны.

В части муниципалитетов ограничения на мобильность были сняты с 16 марта (там, где уровень заболеваемости за последние 14 дней составлял не больше 200 случаев на 100 000 жителей). Однако с 27 марта ограничения вернутся и будут действовать до 5 апреля включительно. Это изменение коснется тех муниципалитетов, где ограничение было снято. Во всей Литве будут действовать единые правила. Статьи по теме: Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа Профессор: возможно, с середины апреля будем фиксировать по 1000 случаев в день Правительство напомнило, что сообщение между круговыми муниципалитетами сохранится неизменным. Какие исключения действуют? Возможно сообщение между муниципалитетами, если человек едет:

в муниципалитет, где проживает;

в другой муниципалитет на похороны близкого человека;

на работу (в командировку), если рабочее место находится в другом муниципалитете;

в аэропорт или в порт, на автобусный вокзал, если человек уезжает;

к врачу;

по другим важным и неотложным причинам. Это ограничение не действует на членов одной семьи, если они едут в тот муниципалитет, где у них также есть собственная недвижимость. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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