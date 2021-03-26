В части муниципалитетов ограничения на мобильность были сняты с 16 марта (там, где уровень заболеваемости за последние 14 дней составлял не больше 200 случаев на 100 000 жителей).

Однако с 27 марта ограничения вернутся и будут действовать до 5 апреля включительно. Это изменение коснется тех муниципалитетов, где ограничение было снято.

Во всей Литве будут действовать единые правила.

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Правительство напомнило, что сообщение между круговыми муниципалитетами сохранится неизменным.

Какие исключения действуют?

Возможно сообщение между муниципалитетами, если человек едет:
в муниципалитет, где проживает;
в другой муниципалитет на похороны близкого человека;
на работу (в командировку), если рабочее место находится в другом муниципалитете;
в аэропорт или в порт, на автобусный вокзал, если человек уезжает;
к врачу;
по другим важным и неотложным причинам.

Это ограничение не действует на членов одной семьи, если они едут в тот муниципалитет, где у них также есть собственная недвижимость.

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