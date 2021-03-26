В Каунасе у офиса Культурной столицы Европы – жуткая инсталляция

В пятницу утром на аллее Лайсвес прохожие могли наблюдать необычную картину: рядом с офисом "Каунас - Культурная столица Европы 2022" работала полиция, стояли работники. Приехавшие на работу люди увидели жуткую картину – к стеклу клейкой лентой были приклеены и подожжены куклы, а в почтовом ящике – маска из пластика-череп с загадочными надписями.

На место происшествия приехала полиция и пожарные (поскольку куклы были подожжены).

"В 8.08 ч. поступило сообщение о том, что на аллее Лайсвес, на здании номер 36, пытались что-то поджечь на стекле. Подозревали также, что кто-то пытался попасть в помещение", – сказала Delfi пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене.

Полиция увезла фрагменты сгоревших кукол и маску с надписями. На месте происшествия были взяты образцы ДНК.

Представитель ПУ "Каунас - Культурная столица Европы 2022" Миндаугас Рейникис сказал, что в помещение посторонние не проникли.

По словам Рейникиса, этот инцидент – или акт вандализма, или действия человека с нарушенной психикой. Он выразил надежду на то, что полиция выявит подозреваемого – в этом месте много видеокамер.

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