В Паневежисе агрессивный мужчина напал на женщин без масок

Мужчина на улицах Паневежиса нападал на женщин без масок, пишет издание Sekundė.

Полиция сообщает, что в среду, 24 марта, в период с 10.25 ч. до 10.50 ч. в Паневежисе на ул. Парко и Даряус ир Гирено мужчина не только обругал трех женщин, но также пинал их ногами и толкал за то, что они были без масок. Все женщины - случайные прохожие в возрасте 64, 46 и 30 лет. Пострадавшие к врачам не обращались.

По словам представителя полиции Тадаса Мартинайтиса, на первую женщину нападение было совершено в 10.25 ч. на ул. Парко. Мужчине не понравилось, что на женщине нет маски. Он подбежал к ней, стал кричать, а потом толкать. Женщина вызвала полицию.

Через несколько минут то же самое повторилось на ул. Даряус ир Гирено. Там мужчина пинал ногами двух женщин за то, что они были без масок. Пострадавшие позвонили в полицию.

Полиция задержала 41-летнего мужчину. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка. По словам Мартинайтиса, мужчина уже попадал в поле зрения полиции за свое странное поведение.

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