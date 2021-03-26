Правительство Литвы утвердило список работников, которым придется регулярно тестироваться

Кассиры, продавцы, уборщицы и работники сферы красоты – представители многих специальностей включены в списки людей, которые должны регулярно тестироваться на коронавирус (COVID-19). Некоторые должны проверяться каждые 7-10 дней – в этом списке провизоры, учителя, врачи, социальные работники.

Министерство здравоохранения представило два составленных списка на утверждение правительству. Представители этих профессий смогут вернуться на работу, только сдав тест и если потом будут регулярно тестироваться.

Обязательными проверки будут во время карантина и действия режима чрезвычайного положения.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис отметил, что тестирование оплачивает государство в установленном правительством порядке.

"Чтобы обеспечить безопасность общества и пресечь распространение COVID-19, важно выявить всех носителей вируса. Проверка здоровья - один из важных способов управления COVID-19, позволяющих установить случаи инфекции, особенно больных бессимптомной формой, и так избежать серьезного возгорания очагов заболевания"“, – сказано в документе.

"Это поможет на ранней стадии установить больных бессимптомной формой", – сказал Дулькис. Одна из причин – места работы с рискованными контактами, места работы с людьми из группы риска.

Два списка – разные виды деятельности

Первый список. Эти работники должны провериться перед возвращением на работу:

1. Работники сферы культуры и искусства.

2. Спортсмены и тренеры

3. Работники заведений общепита.

4. Работники розничной торговли.

5. Работники сферы досуга и развлечений (бань, бассейнов, детских комнат, занятий танцами, кинотеатров, ночных баров, казино и т.д).

6. Работники сферы красоты.

7. Работники сферы услуг проживания.

Второй список – эти работники во время карантина и ЧП должны проверяться периодически:

1. Врачи, медсестры, работники санаториев, домов престарелых и т.д.

2. Работники в сфере предоставления социальных услуг как на дому, так и в дневных центрах; работники, которые убирают, поставляют еду или другие услуги в социальных центрах.

3. Работники сферы образования и те, кто предоставляет услуги в этой сфере (клининга, общепита и т.д.).

4. Работники аптек.

Выполнение этого требования должен будет обеспечить работодатель. Привитых и переболевших работников проверять не надо.

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