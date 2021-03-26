Министерство здравоохранения представило два составленных списка на утверждение правительству. Представители этих профессий смогут вернуться на работу, только сдав тест и если потом будут регулярно тестироваться.
Обязательными проверки будут во время карантина и действия режима чрезвычайного положения.
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис отметил, что тестирование оплачивает государство в установленном правительством порядке.
"Чтобы обеспечить безопасность общества и пресечь распространение COVID-19, важно выявить всех носителей вируса. Проверка здоровья - один из важных способов управления COVID-19, позволяющих установить случаи инфекции, особенно больных бессимптомной формой, и так избежать серьезного возгорания очагов заболевания"“, – сказано в документе.
"Это поможет на ранней стадии установить больных бессимптомной формой", – сказал Дулькис. Одна из причин – места работы с рискованными контактами, места работы с людьми из группы риска.
Два списка – разные виды деятельности
Первый список. Эти работники должны провериться перед возвращением на работу:
1. Работники сферы культуры и искусства.
2. Спортсмены и тренеры
3. Работники заведений общепита.
4. Работники розничной торговли.
5. Работники сферы досуга и развлечений (бань, бассейнов, детских комнат, занятий танцами, кинотеатров, ночных баров, казино и т.д).
6. Работники сферы красоты.
7. Работники сферы услуг проживания.
Второй список – эти работники во время карантина и ЧП должны проверяться периодически:
1. Врачи, медсестры, работники санаториев, домов престарелых и т.д.
2. Работники в сфере предоставления социальных услуг как на дому, так и в дневных центрах; работники, которые убирают, поставляют еду или другие услуги в социальных центрах.
3. Работники сферы образования и те, кто предоставляет услуги в этой сфере (клининга, общепита и т.д.).
4. Работники аптек.
Выполнение этого требования должен будет обеспечить работодатель. Привитых и переболевших работников проверять не надо.
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