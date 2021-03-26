Представитель Минздрава Литвы: по предварительным оценкам массовая вакцинация начнется в июне

По предварительной оценке, массовая вакцинация жителей Литвы от коронавируса (COVID-19) начнется в июне, сказал представитель Минздрава Лукас Галкус.

"Если учесть новый приоритетный список, то массовая вакцинация начнется после того, как привьют людей из этого списка. (...) По предварительной оценке, это может быть июнь этого года", – сказал Галкус в интервью Литовскому радио.

По его словам, начало массовой вакцинации будет зависеть от активности людей из приоритетных групп и соблюдения графика производителями вакцины.

"Надо иметь в виду, что дата очень гибкая, все зависит от активности приоритетных групп, от соблюдения графиков производителями, от доставок вакцины", – заметил Галкус.

"После того как завершится вакцинация пациентов, людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, учителей и людей, выполняющих важные для общества функции, потом уже идет большая группа - начинается массовая вакцинация", – заметил он.

Представитель центра регистра Диана Вилите сказала, что электронная система выдержит число регистрирующихся, важно лишь дифференцировать их.

Галкус сказал, что с началом массовой вакцинации людей разделят на группы по возрасту, но более точное разделение станет известно, когда будут данные о поставках вакцины.

По данным Департамента статистики, в Литве хотя бы первой дозой привиты больше 300 000 человек, почти 11% жителей страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!