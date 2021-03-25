В Литве по случаю белорусского "Дня воли" состоялось шествие

В четверг, 25 марта, в Литве отметили День Воли. По этому случаю состоялось шествие с белорусским флагом от Кафедральной площади до парламента Литвы. Участники акции побывали и у посольства Беларуси.

В Беларуси День Воли официально не празднуют. В этот день в 1918 году было объявлено о создании Белорусской демократической республики, которая просуществовала только до начала 1919 года, потом власть переняли большевики.

Режим Александра Лукашенко запрещает праздновать этот день. День независимости в Беларуси отмечают 3 июля, в 1944 году в этот день из Минска ушла немецкая армия, город заняли советские войска.





Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 25 марта, по случаю Дня Воли провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. "Встречу, организованную в знак солидарности и поддержки белорусского народа и гражданского общества, глава государства начал с поздравления по случаю этого важного дня", — сообщает пресс-служба президента Литвы.

Науседа выразил надежду, что "скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать" День Воли "с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства". На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси, планы Координационного совета (КС) белорусской оппозиции и введение новых санкций в отношении режима Александра Лукашенко, говорится далее в сообщении.

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