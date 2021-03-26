Эксперт о возможном ужесточении: некоторые муниципалитеты вернулись в сценарий Г могут вернуть маски

Правительство Литвы в среду решило временно не менять условия карантина, а ужесточения принять в пятницу, послабления могут быть только после Пасхи. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пока не сказала, какие дополнительные ограничения могут быть введены. Эксперт, работающий с правительством, Вайдотас Землис-Балявичюс назвал, из чего может выбирать правительство.

Сам ученый подчеркнул, что это не предложения, а возможный список "ингредиентов", а решать, из чего печь пирог, будет правительство.

"Для обуздания пандемии можно использовать отслеживание контактов, тестирование и вакцинацию. Если это не помогает, остается закрыться", – сказал эксперт, заметив, что на данный момент действующие меры не могут изменить ситуацию, надо возвращаться к традиционному карантину.

"Мы вернулись к сценарию Г, особенно в Вильнюсе и Вильнюсском регионе, значит надо вернуться к обычным мерам", – сказал эксперт, согласившись с тем, что не так много послаблений было, поэтому ужесточать особенно нечего.

"Но всеобщее ношение масок на улице должно вернуться. Это психологический момент. Да, если люди на улице в 2 м друг от друга, они точно не заболеют, и смысла в маске нет. Но вернуть надо для повышения самоконтроля, я так предполагаю. А остальные контакты: "пузыри", возможны контакты на свежем воздухе. Если ужесточать, то так, как это было в декабре", – сказал он.

Например, во время первого карантина детские сады не закрывали, но сейчас, поскольку распространение больше, надо закрыть и детские сады. Школы показали действенность сборного метода, надо следить за ситуацией. Если количество случаев не растет, можно их не закрывать", – сказал ученый.

Он считает, что закрыть надо бизнес, если там нет регулярного профилактического тестирования работников.

Землис-Балявичюс сказал, что власти должны следить за всеми сферами деятельности и закрывать все, где нет тестирования.

"И еще – обязательная удаленная работа, не может быть никакого возвращения в офисы. Способы есть, но насколько люди к этому готовы? Все, что я перечислил - драконовские меры", – признал собеседник Delfi.

Он сказал, что есть еще несколько вариантов, которые может обсудить правительство.

"Я не хочу, чтобы это звучало кка предложения, это варианты по управлению пандемией. Мы этого не делали еще, но, к пример, Великобритания штрафует тех, кто едет в отпуск. Вероятно, южноафриканский штамм к нам попал через аэропорты. Поездки могут быть только деловыми, чтобы бизнес мог выжить", – сказал он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг отказалась назвать возможные ужесточения.

"Сейчас никаких конкретных решений, которые рассматриваются, называть я не хочу, потому что, если я их назову, они станут заголовками и аннотациями каких-то будущих решений. Я бы хотела сообщить о решениях, когда они будут. Они будут, я надеюсь, завтра утром", - сказала она.

Она не ответила на вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность закрытия границ, но подчеркнула, что граждане Литвы смогут вернуться в страну независимо от того, какие решения будут приняты.

По словам премьера, решения могут быть связаны и с новыми данными о распространении в Литве южноафриканского штамма коронавируса

"Мы сначала должны выяснить, где этот штамм установили. Мы знаем, что он есть в Виьнюсе, Кедайняй и в Григишкес. Попробуем предложить организационные решения, которые помогут установить ситуацию – конечно, без насилия, но в надежде, что люди воспользуются возможностью (...)", – сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!