Swedbank предупреждает: работают мошенники, рассылают фиктивные эл. письма

Swedbank предупреждает жителей, что клиентам от имени банка рассылают фиктивные письма, в которых находится копия платежного перевода. Информацию о мнимом переводе присылают в пристегнутом документе, который на самом деле содержит вредоносную программу. Банк просит клиентов не открывать пристегнутые к письму документы.

Эл. письмо составлено так, что кажется, будто его прислал Swedbank lizingas. Название письма: Banko pavedimas - 2021 03 25_Swift kopija. Письмо подписано с использованием имени и фамилии реального работника банка, указаны контактные данные.

Специалисты банка, работающие в сфере безопасности, просят ни в коем случае не открывать прилагающиеся к письмам файлы, сами письма рекомендуют стирать. Чтобы связаться с банком, звонить и писать надо лишь по официальным телефонам и эл. почте, которые есть на сайте банка, в письмах мошенники указывают свои контакты.

Если вы все же открыли присланный файл, вероятно, в ваш компьютер проник вирус. Поэтому не подключайтесь с этого компьютера к своему э-банкингу. Рекомендуется отключить компьютер от сети и передать специалистам, которые "почистят" компьютер.

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