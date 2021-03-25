Спортсмена-любителя в Литве оштрафовали за езду на переоборудованном автомобиле

ru.DELFI.lt

Norbertas Daunoravičius-Norbe išgirdo, kad jo "Volkswagen Golf" techninė apžiūra panaikinta be jokio perspėjimo Foto: DELFI

Создатель роликов для YouTube и любитель автомобильного спорта Норбертас Дауноравичюс-Норбе на этой неделе получил информацию о том, что за езду на переоборудованном автомобиле Volkswagen Golf (к нему мужчина приделал огромные тракторные колеса) ему грозит штраф и лишение прав на вождение. Его действия признали хулиганским вождением.

По данным Delfi, Литовская полиция о назначенном Дауноравичюсу штраф сообщила в Facebook. "Суть нарушения – управление транспортным средством, которое не соответствует техническим требованиям, было переоборудованно, т.е. вместо установленных производителем дисков и резины были установлены тракторные диски и колеса, участие в движении в населенном пункте, использование мобильного телефона, кроме того, водитель в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Лепснос передними колесами заехал на тротуар и там остановился, задняя часть транспортного средства осталась на перекрестке, и мешала другим участникам движения, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Науёсёс Рёвоню не показал поворот налево. Своими действиями поставил под угрозу свою безопасность о безопасность других участников движения. Нарушены 9, 15, 20, 82, 150.5, 150.8, 150.10, 223 и пункты ПДД", – сообщила полиция. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!