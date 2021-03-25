Основная часть БМП Boxer будет доставлена в Литву в первом полугодии

Основная часть запаздывающих немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer, которые покупает Литва, должна быть доставлена в первом полугодии, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Он утверждает, что с производителем БМП был заново оговорен график поставок по причине устранения недавно обнаруженных дефектов.

"Мы хотим, чтобы БМП Boxer дошли до нас уже после устранения некоторых недостатков, которые были обнаружены", – заявил в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, ситуацию осложнила и пандемия, которая помешала прибыть в Литву немецким и израильским специалистам.

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"Насколько мне известно, сейчас ситуация реально изменилась, и в течении полугода у нас будет основная часть этой мощности, действующей так, как было задумано", – отметил А. Анушаукас.

Правда, министр сказал, что в этот период у Литвы еще не будет всех 88 ранее заказанных БМП, их прибудет "несколько меньше".

"Мы немного изменили условия договора на более выгодные для нас, чтобы техника, новая техника, которую, как правило, нужно испытать, приходила к нам такой, чтобы мы сразу могли ее использовать",– пояснил министр.

БМП Boxer в Литве будут называться Vilkas ("Волк").

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшее приобретение в истории литовской армии.

БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Рукле и Алитусе.

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