Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом

Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то есть, защитить социально уязвимые группы. Правда, такая деятельность в Литве запрещена и сейчас, но члены партии уверяли, что нарушителей редко наказывают, поэтому надо добиваться, чтобы наказание было неизбежным – были представлены соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушений. Однако в четверг министр юстиции Эвелина Добровольска сообщила, что временно отзывают эти поправки, планируют провести более широкую дискуссию по этому вопросу.

"Защита уязвимых групп от разжигания розни - наша обязанность, обязанность общества. Однако я слышу, о чем говорят в обществе, поэтому вижу, что нужно больше внимания уделить обсуждению этого вопроса в публичном пространстве, нужно уделять внимание и просвещению общества", – сказала министр.

О проекте сообщалось, что Партия свободы намерена добиваться толерантности штрафами.

"Мы защищаем социально уязвимые группы", – сказала член этой партии министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска.

"Так хотят отрегулировать свободу высказываний", – считает член Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене.

Партия свободы хочет дополнить кодекс об административных правонарушениях. Штрафовать будут тех, кто "публично будет над кем-то насмехаться из-за возраста, пола, сексуальной ориентации, половой принадлежности, недееспособности, расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, гражданства, языка, происхождения, этнического происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов".

Староста фракции Партии свободы Ева Пакарклите сказала, что определенные санкции ждут за взгляды и убеждения.

"Это и методические рекомендации генпрокурора, в которых перечислены все эти основания", – сказала депутат.

Предлагают штрафы в размере 300-1000 евро. Сейчас за насмешку и унижение грозит уголовная ответственность. Партия свободы хочет перенести это в Кодекс об административных правонарушениях, поскольку видит, что сейчас правоохрана часто при оценке таких инцидентов не видит повода для заведения уголовного дела, нарушители уходят от ответственности. В УК останется лишь разжигание розни.

"Мы должны говорить о том, пропорционально ли уголовное преследование таких нарушений. Мы видим, что по степени опасности это отличается от других уголовных преступлений", – сказала Добровольска.

Ширинскене считает, что в уголовном процессе участвуют адвокат, судья, есть расследование.

"Если речь идет об административном правонарушении, там есть лишь полицейский, назначающий штраф. Конечно, возникнет вопрос, на основе какой методики полицейские будут устанавливать, является ли конкретное поведение унижением", – вопрошает депутат.

Союз отечества опасается, что предложенные поправки могут сказаться и на свободе слова и СМИ. В первой строке сказано "тот, кто с целью распространения создал, приобрел и посылал". Значит, если портал или телевидение покажут чье-то мнение, которое кто-то расценит как насмешку, то СМИ ждет наказание.

"Мы должны застраховаться от таких крайностей. Сначала надо проект обсудить с представителями СМИ", – сказал в интервью LNK консерватор Юргис Разма.

"Надо консультироваться с юристами. Не думаю, что это дело СМИ", – считает Пакарклите.

Лидер партии Аушрине Армонайте высказалась по этому вопросу еще жестче, она писала в фейсбуке: "Всякие лохи, исполненные ненависти и нетронутые образованием, скрываются за фальшивыми профилями – вон, вас заблокируют".

А в парламенте прошлого созыва Комиссия по этике и процедурам рассматривала другое ее высказывание о "крестьянине" Аудрисе Шимасе.

"Так может поступать только искренний нацист, или ничего ни понимающий человек, или кусок дерьма", – сказала она СМИ. Армонайте удалось избежать взысканий.

Пакарклите сказала, что цель поправок – защитить перечисленные уязвимые группы от угроз и призывов к расправе. Будут ли поправки приняты, будет зависеть от консерваторов. Консерваторы говорят, что в принципе поддерживают эти поправки, но хотят их подкорректировать.

"Надо подумать о каких-то механизмах, которые позволят, оценить насмешку или унижение, выявить их. Чтобы не наказывали за обычную критику", – сказал Разма.

Поправки представители Партии свободы пока только зарегистрировали, но они хотят, чтобы парламент рассмотрел их на весенней сессии.

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