Сантаришкская клиника о вакцинации жены Касюлявичюса: это сделали по просьбе профессора профессор подал заявление об увольнении

Сантаришкская клиника в пресс-релизе ответила на вопросы

о, возможно, нарушенном порядке вакцинации в начале процесса.

Согласно сообщению, первые дни в 5 основных клиниках, получивших вакцину 26 декабря 2020 г были сложными. Весь этот непростой процесс проходил также в рождественский период. Представители клиники утверждают, что у них не было ни рекомендаций, ни вех для подготовки к процессу.

Клиника подготовила инструкции по подготовки кабинета для вакцинации, которыми поделилась с другими учреждениями, организовавшими процесс.

"Остается сожалеть и признать, что из-за работы в таких напряженных условиях была допущена ошибка. Упомянутый в СМИ случай вакцинации супруги профессора Витаутаса Касюлявичюса - именно такой человеческий фактор, известный в Литве человек, работник нашей клиники оказался перед выбором. В тот день, 28 декабря, в клинике должны были привить 540 работников, входящих в группы высокого и среднего риска. 58 человек прививаться не пришли, а надо были использовать все подготовленные дозы. Поэтому приглашали людей, которые могли быстро прибыть в кабинет вакцинации.

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Жена профессора в клинике помогала команде, находилась в помещении больницы и по просьбе профессора была привита в конце рабочего дня вместе с другими 57 работниками, которые не были заранее включены в списки. Команда обзвонила больше 80 человек, чтобы собрать людей для прививки.

И в другие дни приходилось приглашать прививаться тех, кто не был сразу включен в списки, важно было, чтобы человек пришел в течение 30 минут. Эта организация требовала больших человеческих ресурсов и временных затрат", - сказано в пресс-релизе клиники, где отмечается, что важно было использовать все подготовленные дозы.

"Но такие ошибки от ответственности не освобождают. Клиника оценила всю ситуацию и сделала предупреждение работникам, напомнив, о необходимости соблюдения действующих законов", - пишут представители клиники.

Сам Касюлявичюс в четверг утром в фейсбуке сообщил, что подал заявление об увольнении.

"Я признаю свою вину, принимаю ответственность за эту историю с вакцинацией. Чтобы клинике не пришлось больше путаться в информации обо мне и членах моей семьи, я попросил генерального директора уволить меня с завтрашнего дня. Надеюсь решение этого вопроса затягивать не будут", – писал профессор.

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