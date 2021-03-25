Литва и еще 18 стран поддержали механизм фиксирования нарушений прав человека в Беларуси

Литва и еще 18 стран выразили полную поддержку создаваемой новой платформе, которая будет собирать информацию о нарушениях прав человека, осуществляемых режимом Александра Лукашенко.

"Грубые, беспрецедентные нарушения прав человека в Беларуси не прекращаются. Мы должны требовать ответственности режима Александра Лукашенко и служащих ему лиц. Представители правоохранительных органов, ответственные за непрекращающиеся репрессии против мирных граждан, обязаны знать и чувствовать, что не останутся без наказания, а рано или поздно должны будут ответить за свои преступления", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Эту праформу в среду создали неправительственные организации Беларуси и других стран. Ее возглавляет датская неправительственная организация Dignity (Danish Institute against Torture- Датский институт против пыток). Ядро платформы составляет белорусский центр защиты прав человека "Весна" и Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, а также британская неправительственная организация Redress.

Целью международной инициативы является сбор и хранение информации, а также доказательств, которые можно использовать в качестве основания для уголовного преследования.

Как отметил офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, платформа не заменит будущего механизма ООН. Она лишь "заполнит брешь", до тех пор, пока такой механизм ООН не будет создан.

Среди стран, поддержавших эту платформу – государства Балтии, Соединенное Королевство, США.

Эстония планирует выделить для этой платформы 30 тыс. евро. Министр иностранных дел этой страны Ева-Мария Лииметс заявила, что положение в Беларуси не улучшилось.

"Белорусские власти игнорировали международные призывы прекратить насилие в стране и начать диалог с жителями. Серьезные нарушения прав человека продолжаются", – отметила она.

Как сообщили BNS в МИД Литвы, "вопрос финансовой поддержки Международной платформы ответственности для Беларуси внесен в повестку работы, однако решение по ее сумме еще не принято".

Победителем президентских выборов, состоявшихся 9 сентября, был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. По официальным данным, С. Тихановская набрала немногим более 10% голосов и заняла второе место, однако оппозиция и Запад утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

После выборов в Беларуси прошла волна массовых протестов беспрецедентного масштаба. После этого в стране продолжаются протесты локального характера.

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