Погода в Литве: ждут перемены и сюрпризы

В четверг погоду в Литве обусловит зона высокого , однако солнца не будет. Вдоль восточного побережья Балтийского моря растянулись облака атмосферного фронта, которые затянут небо почти над всей Литвой, однако особых осадков не ожидается. На взморье, на севере и на востоке страны будет 5–8 градусов тепла, а на юго-западе воздух прогреется до 9–10 градусов.

В пятницу погоду также обусловит зона высокого давления.

В пятницу прогнозируют больше прояснений. Особых осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, холоднее будет в Жемайтии. Днем в тени будет 8–13 градусов тепла, только у моря всего 5–7 градусов.

В субботу местами, наибольшая вероятность на севере, пройдут небольшие дожди. Ночью будет чуть выше нуля, днем 10–15 градусов тепла. К сожалению, в воскресенье снова похолодает.

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