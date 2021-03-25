Профессор о третьей волне: возможно, карантин придется ужесточать, а не смягчать

Несмотря на то, что с наступлением весны многие надеялись на отмену карантина и снижение числа больных, эти надежды разбились. Европейские страны ужесточают карантин, а из-за распространения британского штамма число новых случаев растет и в Литве.

Об угрозе третьей волны портал говорил с профессором-инфектологом Альвидасом.

В разных странах ЕС карантин ужесточается, поскольку наблюдается рост числа новых случаев. По словам профессора, из-за ухудшения ситуации в Литве пока нельзя вводить новые послабления. Если количество новых случаев будет расти, то надо ужесточать требования карантина.

Совсем недавно о возможности появления британского штамма в Литве только говорили, а сейчас он уже стал доминирующим в Вильнюсе. Может ли быт так, что на первую строку выйдет южноафриканский штамм?

"Конечно, это возможно. В Литве уже выявили первые случаи, но их нашли случайно. Если взять несколько сотен проб, то найдут больше таких тестов. Кто-то его привез Литву, иным способом он не мог появиться. Количество случаев южноафриканского штамма будет расти", – считает Лайшконис.

Он отмечает, что надо прививаться в любом случае, даже если вакцина от южноафриканского штамма не защитит, то она защитит от тяжелой формы болезни.

"Вакцина спасет от тяжелой формы болезни. От заражения нет, но сама болезнь пройдет в легкой форме, смертность не будет такой высокой, поэтому надо прививаться", – сказал собеседник.

Нынешнюю ситуацию может ухудшить Пасха. "На Пасху люди все равно перемещаются, покупают, поэтому бизнес и хочет послаблений. Но может повториться ноябрьская и рождественская история, когда люди лезли друг другу на голову, лишь бы купить товары не первой необходимости. Если открыть магазины, вирус может начать распространяться быстрее. Не надо забывать, что мы уже открыли школы, там тоже может распространяться вирус, ведь дети часто болеют бессимптомно. Это опасно. Провели эксперимент в одной школе, все было хорошо и разрешили пойти в школы детям большей части Литвы, я считаю, это необдуманно, слишком поспешно. Дети обрадовались, родители рады, но что ждет через 12-15 дней?", – вопрошал профессор.

Несколько недель назад говорили, что, возможно, на Пасху можно будет открыться, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.

К сожалению, ограничение мобильности не может защитить от распространения коронавируса, поскольку люди находят способ их обойти. По словам профессора, все зависит от сознательности людей.

"Полиция не сможет отследить каждого, кто куда-то едет, люди почувствовали послабления и стали ездить. Они находят разные дороги, по которым объезжают посты. На всех дорогах полицейских не поставишь. Эти ограничения зависят от сознательности людей. Мы пережили сложное Рождество, переживем и Пасху. Порадоваться можно и в сетях, не обязательно ехать", – призывал инфектолог жителей.

По его словам, третья волна Литву не обойдет. "Мы не изолированы от Европы. Невозможно устроить абсолютный карантин, движение есть, люди путешествуют, ездят в командировки. Сейчас сообщили, что растет количество авиарейсов. Третьей волны не избежим. Только вопрос когда и в какой мере она придет к нам", – сказал профессор.

Спасение одно - вакцинация, но, к сожалению, вакцины недостаточно, поэтому замедляются темпы вакцинации и не только в Литве.

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