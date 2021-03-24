Linava: на границе Литвы с Беларусью застряли 2 тысячи грузовиков

По причине неисправности сервера Департамента таможни Литвы и не действующих информационных систем перевозчики грузов застряли на литовско-белорусской границе – в данный момент там стоят почти 2 тыс. транспортных средств с грузами, которые не могут двинуться ни вперед, ни назад, утверждает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

Заведующий отделом коммуникации Таможенного департамента Витас Волунгявичюс подтвердил BNS, что в системе проблемы, однако их планируется решить до вечера среды.

Как утверждает президент ассоциации Ромас Аустинскас, уже вторые сутки на литовско-белорусской границе не могут проехать ни литовские, ни иностранные перевозчики.

"Среди грузов есть и быстро портящиеся продукты, например, пищевые товары и прочие важные грузы для экономики, торговли. Не решается и проблема пустых грузовиков – их также не пропускают. Из-за очередей на пограничных пунктах больше всего страдают водители, которые везут грузы, поскольку они не могут ни вернуться домой, ни поесть, ни удовлетворить свои природные нужды, как нормальные люди, потому что вынуждены ждать", – говорится в сообщении.

По словам представителя Таможенного департамента, пропускная способность грузовиков сократилась, поскольку по причине технической неисправности системы их декларации подаются в бумажном, а не в электронном виде.

"У нас нарушена работа серверов, специалисты информационного центра таможни решают этот вопрос. Они попробуют до конца рабочего дня привести в порядок, однако работа таможни по этой причине не остановилась, она ведется, декларации принимаются в бумажной форме", – отметил В. Волунгявичюс.

Член президиума Linava, председатель Комитета по связям с зарубежными странами, Олег Тарасов отметил, что одни сутки простоя обходятся грузовику в 300 евро.

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