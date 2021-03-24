Вильнюсский епископат временно приостанавливает мессы в присутствии верующих

Вильнюсский епископат Католической Церкви временно приостанавливает мессы в присутствии верующих до второго дня Пасхи.

Как говорится в распространенном в среду сообщении епископата, службы с верующими приостанавливаются в храмах и часовнях следующих муниципалитетов: города Вильнюса и Вильнюсского района, Швенченского района и в Висагинасе.

"И мне больно, что большая часть верующих нашего епископата вновь будет вынуждена праздновать Пасху не в общине верующих. Я призываю все же не забывать о службе – давайте объединимся в общую молитву во время трансляции по интернету, телевидению или радио", – отметил в пресс-релизе Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

В связи с пандемией службы в присутствии верующих в храмах Литвы были остановлены 16 декабря прошлого года, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!