В вильнюсском пешеходном переходе появился еще один рисунок

На прошлой неделе в Салтонишкском пешеходном переходе в столице Литвы нарисованный художниками Каролиной Римкуте и Линасом Салачкой радужный флаг был закрашен цветами литовского триколора. На этой неделе история продолжилась. Авторы радужного флага нарисовали символ солидарности общины ЛГБТ.

"Очень жаль, но наши печальные прогнозы, высказанные после того как появился литовский флаг, подтвердились, каждый день литовский триколор обновляют, не оставляя места для других, и распространяя ненависть. Мы хотим выразить солидарность с ЛГБТ и с другими художниками, которых лишают этого творческого пространства", – сказали деятели искусства.

"Во вторник разные граффити были закрашены в 4 раз. Такое вмешательство, закрашивание – даже дежурства у стены и попытки заставить замолчать всех уличных художников, даже тех, чьи работы не связаны с темой прав человека - недопустимо. Мы считаем, что эти действия прекрасно иллюстрируют нерациональную паранойю гомофобов и поиск врагов везде. Из истории мы все знаем, к чему приводит ксенофобия, прикрытая патриотизмом.

Мало того, что стену агрессивно перекрашивают, рисунки на триколоре хочешь-не хочешь становятся политизированными. Мы подумали, хорошо, это новый контекстный фон, который надо учесть. Радуга ЛГБТ и весть, призывающая к толерантности, затем граффити других людей, а вслед за ними – триколор, который используют гомофобы, граффити на нем, затем снова триколор и т.д. Это попытка заставить замолчать. Но стена - для всех. А тут продолжается требование молчать и неуважительный захват стены, символику страны используют для разжигания розни. Мы визуально показали, что все это напоминает", – сказали деятели искусства.

Они изобразили известный символ ЛГБТ и движения в поддержку прав человека в их отношении. Направленный вниз розовый треугольник нацисты заставляли носить членов общины ЛГБТ в лагерях.

"Но мы изобразили этот треугольник в перевернутом виде – чтобы он из знака позора стал символом сопротивления гомофобам", – сказали авторы идеи.

Они обратились ко всем, кто выразил протест против оккупации стены и попытку заставить людей замолчать. "Мы видим и слышим вас! То, что нас каждый день закрашивают, означает, что нас видят! Стена для всех", – подытожили они свое выступление.

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