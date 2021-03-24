Обновлены приоритетные группы вакцинируемых: теперь там преподаватели, выпускники и работники магазинов

Министерство здравоохранения Литвы представило правительству изменения к порядку вакцинации, предложив внести в приоритетный список вакцинируемых, кроме прочих, работников сферы образования, тренеров, абитуриентов, работников магазинов.

В приоритетные группы внесены люди, которые предоставляют услуги в учреждениях просвещения: работающие или предоставляющие услуги в учреждениях просвещения, включая проводящих литуанистическое обучение за границей, свободных учителей и лиц, предоставляющих услуги обучения, а также прочие услуги в местах образования.

"Их предлагается внести с тем, чтобы обеспечить вакцинирование всех людей, работающих и предоставляющих услуги в этих учреждениях образования и просвещения, и чтобы таким образом была готовность в ближайшее время начать обучение не удалённым способом", – утверждает министерство.

В приоритетные группы внесены и абитуриенты, у которых проходят консультации, а также тренеры, которым разрешено осуществлять занятия в присутствии учеников, студенты факультетов наук о здоровье, работники аптек и лечебных учреждений.

В порядке приоритета будут прививать работников дипломатических представительств, отправляющихся за границу, и членов их семей, спортсменов высшей категории, собирающихся на зарубежные соревнования, членов делегаций, отправляющихся на "Евровидение", Венецианскую биеннале архитектуры.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что будет предложено разрешить вакцинироваться мэрам и главам администраций, чтобы таким образом "показывать пример".

Также уточнена группа людей моложе 65 лет, входящих в группу риска. В нее внесены лица, ожидающие донорских органов, лица, которые в течение пяти лет болели онкологическими заболеваниями, лица с определенными иммунодефицитными состояниями, а также люди с постоянной потребностью в уходе.

В категорию людей, выполняющих жизненно важные для государства функции, внесены работники магазинов, контактирующие с клиентами.

"Мы обращаем внимание, что количество людей этой группы не известно, поскольку таких системных данных нет. Этих работников будет очень сложно привить, и это потребует больших затрат времени и труда учреждений здравоохранения, поскольку нельзя будет привлечь регистрационные системы для опознания этих лиц, то есть установить, контактируют ли они с другими лицами, и что не могут выполнять функции удаленно", – написало министерство в документе, представленном правительству.

Все лица, причисленные к приоритетным группам, будут прививаться, начиная со старших по возрасту.

Приоритетные группы утверждает министр здравоохранения, однако на совещании он заявил, что хочет сначала обсудить их с членами правительства.

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