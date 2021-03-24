Министр транспорта: цель этого года – восстановить хотя бы половину полетов

Авиационный сектор в этом году ставит целью восстановить хотя бы половину полетов от допандемического уровня, говорит министр транспорта Литвы.

"Все сейчас сконцентрировано на том, чтобы как только пандемическая ситуация позволит, мы смогли восстановить хотя бы 50% обычного числа полетов, вернуться примерно к половине пассажиропотока и направлений допандемического периода", - сказал Марюс Скуодис на заседании парламентского Комитета по экономике.

И все же он подчеркнул, что коррективы в эти планы могут внести коронавирусные тенденции.

В 2019 году в Литве было 92 направления авиаперелетов, в прошлом году - 72, а в явнаре-марте этого года - 23. К 2024 году намечается выйти на 110 направлений.

2020 год для транспортного сектора, по словам М. Скуодиса, не был плохим: в прошлом году было отгружено больше грузов в Клайпедском порту, больше их было перевезено и по железной дороге, автодорогам и самолетами, но потоки пассажиров уменьшились.

"С погрузками, перевозками, от авиации до порта, дорожным транспортом - все было неплохо. Но если брать те секторы, которым был нанесен самый сильный удар - все, что связано с перевозками пассажиров, упало", - сказал М. Скуодис.

Министр указал, что погрузки в морском порту в 2020 году выросли на 3% до 48 млн тонн, перевозки грузов по железной дороге и автодорогами - на 2% (168 млн тонн), а самолетами - на 16% до 20 тыс. тонн.

Однако пассажиропотоки в трех аэропортах страны уменьшились на 72% с 6,5 млн человек в позапрошлом году до 1,8 млн человек в прошлом году, а всеми видами транспорта пассажиров было перевезено на 37% меньше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!