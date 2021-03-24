Профессор: у правительства Литвы нет иного выбора - только ужесточение карантина

У Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) нет возможности контролировать распространение коронавируса иным способом, поэтому правительству Литвы остается лишь ужесточать карантин, сказал профессор Сантаришкской клиники Лаймонас Гришкявичюс.

"У правительства нет средств для контроля за очагами. В Литве нет такого механизма. У правительства нет иного выхода, только ужесточение мер", – сказал LRT в среду медик.

По его словам, распространение южноафриканского штамма еще больше осложняет ситуацию.

Этой мутацией могут заразиться и переболевшие и привитые жители. Во вторник в Литве сообщили о двух случаях южноафриканского штамма. Однако у эпидемиологов нет данных о возможных очагах и путях распространения.

"У нас есть данные, что это не все известные случаи. Диагностированные случаи не связаны с прямым ввозом штамма в страну, значит, мутация уже распространяется в обществе, это значительно осложняет ситуацию", – сказал Гришкявичюс.

По его словам, зарегистрированная вакцина неустойчива в отношении южноафриканского штамма, "однако есть данные, что она все же защищает от тяжелой формы болезни".

"Нельзя говорить, что вакцина не эффективна, она менее эффективна", – сказал медик.

"Очень важно применять точные проактивные средства, которые, к сожалению, сейчас в Литве плохо работают, не внедрены, это идентификация очага, тестирование, отслеживание контактов, изоляция, превентивное тестирование и поиск штаммов, вакцинация жителей", – продолжил он.

Гришкявичюс и еще несколько экспертов вышел из состава группы экспертов при правительстве 22 марта. Представитель премьер-министра указала причину – "чрезмерная занятость".

Гришкявичюс сказал, что 3 месяца назад, когда эксперты начали работать с правительством Литвы, они рекомендовали изменить деятельность НЦОЗ так, чтобы он занялся отслеживанием контактов и контролем очагов.

"Карантин введен, вакцинация началась, но последняя часть не была выполнена. И карантин подействовал, количество случаев сократилось, но у нас нет нормальной инфраструктуры НЦОЗ для отслеживания контактов и контроля над очагами. Поэтому у нас нет звена управления пандемией, возможна идея передачи этих функций полиции, поскольку НЦОЗ это не делает", – сказал профессор.

н подчеркнул что контроль возможен, поскольку распространение вируса небольшое. Идею привлечения полиции к этому делу в интервью на LRT в среду представил мэр Мариямполе Повилас Исода. По его словам, немало людей сейчас скрывает информацию, которая важна для отслеживания очагов и пресечения распространения вируса.

"Видно, что нужны другие решения и больше мощностей, поскольку имеющиеся у НЦОЗ физически не могут выполнить эти функции (...). Мне кажется, что присутствие полиции на дорогах меньше помогает охоте на вирус. Если бы полиция в каком-то объеме занялась этими расследованиями, они умеют профессионально общаться с людьми (...), думаю, эффект будет значительным", – сказал Исода.

"Я сам болел, ко мне приезжала полиция, чтобы проверить, тогда чувствуется эффект", – прибавил он.

НЦОЗ до этого публично представлял данные эпидемиологических исследований каждый день, но с 15 марта сообщил, что будет делать это раз в неделю. Однако с 15 марта НЦОЗ ни разу не представил эпидемиологические данные.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!