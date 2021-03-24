Сквернялис: ограничения карантина в Литве дают обратный результат

Экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что ужесточаемые правительством карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации дают обратный эффект. Представитель парламентской оппозиции уверен, что для обуздания вируса надо использовать целевую вакцинацию и увеличивать масштабы тестирования.

"Если взглянуть объективно, то жесткие меры карантина уже не дают желаемого результата, результат получается обратный", – сказал в интервью LRT Сквернялис.

"Мы видим, как еле выживает или не выживает бизнес, неважно, малый или крупный, мы видим психологическое состояние людей, видим сектор культуры, спортивный сектор. Надо видеть, что эти меры не принесли явного результата", – подчеркнул он.

Экс-премьер убежден, что правительство должно концентрироваться на других приоритетах - вакцинации и тестировании.

"Сейчас надо тестировать, тестировать и еще раз тестировать. Вспомнить этот лозунг, тем более, что сейчас есть и другие возможности, и другие тесты, и целенаправленно прививать. (...) мы видим, что вакцины не хватает, видим, какова ситуация, но целевая вакцинация в "черных" точках дает дополнительный результат", – сказал Сквернялис.

"Вакцинация и тестирование, чтобы знать, сколько людей болеют, для этого надо тестировать по 15 000-17 000 в сутки", – прибавил он.

Напомним, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните накануне сообщила, что сегодня могут быть приняты очередные ужесточения карантина.

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