Таможня задержала программное обеспечение для оружия массового уничтожения

Во вторник в Литве задержано программное обеспечение, которое может предназначаться для оружия массового уничтожения и обычного оружия, сообщил Таможенный департамент (ТД).

Как сообщает ТД, обеспечение было задержано при попытке экспортировать его в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) без необходимых документов.

Таможенники говорят, что сначала ирландская компания при осуществлении экспортных процедур в Литве не предоставила таможне экспортную лицензию соответствующей формы.

После, когда департамент потребовал лицензию, предприятие предоставило ее с опозданием, а указанные в документе данные вызвали подозрения - хотя обеспечение направлялось в ОАЭ, окончательный ее получатель был в Узбекистане.

"Риск, что товары через ОАЭ могут быть направлены в другую страну, подтверждало и то, что промежуточный получатель в ОАЭ - свободная экономическая зона (СЭЗ)", - говорится в сообщении ТД.

На территориях СЭЗ ведется торговля и окончательный получатель может меняться, таким образом товары могут быть направлены в те страны или регионы, которые признаны международным сообществом опасными, создают программы для оружия массового уничтожения или поддерживают террористические группировки.

В связи с инцидентом таможня Литвы начала международное расследование.

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