МИД Литвы вызвал посла Китая из-за санкций против Шакалене

Во вторник МИД Литвы вызвал посла Китая, чтобы выразить протест в связи с введением санкций для парламентария Довиле Шакалене и других граждан Евросоюза (ЕС).

"Послу напомнили, что утвержденный на состоявшемся вчера в Брюсселе заседании Совета ЕС по иностранным делам список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры в соответствии с Глобальным режимом санкций за нарушения прав человека ЕС, не направлен против какой-либо страны", - утверждает министерство.

МИД подчеркивает, что этим списком, на основании доказательств, применены санкции "к физическим и юридическим лицам, совершающим серьезные нарушения прав человека в разных странах".

"Послу напомнили, что защита прав человека является долгосрочной целью внешней политики Литвы и этого правительства, а Китай призвали вместо ответных мер начинать решать проблему с нарушениями прав человека", - говорится в пресс-релизе министерства.

Пекин ввел санкции для десяти европейцев как ответ на санкции ЕС для китайских должностных лиц за преследования уйгурского меньшинства. В "черный список" также включено несколько европарламентариев, члены парламентов Бельгии, Нидерландов, ученые. Им запрещен въезд в Китай.

Входящая в Межпарламентский альянс по Китаю социал-демократ Д. Шакалене говорит, что этот шаг Пекина показывает, что на Китай действует принципиальная позиция ЕС.

Должностные лица ЕС недавно договорились о введении санкций для четырех китайских должностных лиц из-за преследований уйгуров.

Правозащитники говорят, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении в так называемых лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.

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