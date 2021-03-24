"Послу напомнили, что утвержденный на состоявшемся вчера в Брюсселе заседании Совета ЕС по иностранным делам список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры в соответствии с Глобальным режимом санкций за нарушения прав человека ЕС, не направлен против какой-либо страны", - утверждает министерство.
МИД подчеркивает, что этим списком, на основании доказательств, применены санкции "к физическим и юридическим лицам, совершающим серьезные нарушения прав человека в разных странах".
"Послу напомнили, что защита прав человека является долгосрочной целью внешней политики Литвы и этого правительства, а Китай призвали вместо ответных мер начинать решать проблему с нарушениями прав человека", - говорится в пресс-релизе министерства.
Пекин ввел санкции для десяти европейцев как ответ на санкции ЕС для китайских должностных лиц за преследования уйгурского меньшинства. В "черный список" также включено несколько европарламентариев, члены парламентов Бельгии, Нидерландов, ученые. Им запрещен въезд в Китай.
Входящая в Межпарламентский альянс по Китаю социал-демократ Д. Шакалене говорит, что этот шаг Пекина показывает, что на Китай действует принципиальная позиция ЕС.
Должностные лица ЕС недавно договорились о введении санкций для четырех китайских должностных лиц из-за преследований уйгуров.
Правозащитники говорят, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении в так называемых лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.
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