Вице-министр ИД: "зеленый паспорт" должен работать только для подтвержденных в ЕС вакцин

Цифровой "зеленый сертификат", который планирует ввести Европейский союз (ЕС), должен действовать только для подтвержденных в ЕС вакцин, говорит вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.

Как сообщает МИД, участвуя во вторник в видеоконференции министров Совета по общим делам ЕС, посвященной подготовке к встрече Европейского совета, вице-министр подчеркнул, что Литва поддерживает предложение Еврокомиссии (ЕК) о создании цифрового "зеленого" сертификата или "зеленого паспорта".

Литва предлагает, чтобы инициатива включала в себя не только информацию о прививке, но и о перенесенном коронавирусе, а также о тестировании.

"Вице-министр дополнил, что исключительно важно договориться о едином отношении к прибывающим гражданам из третьих стран - сертификат должен распространяться на вакцины, подтвержденные Европейским агентством по лекарствам", - говорится в сообщении министерства.

А. Пранцкявичюс также подчеркнул, что поставки вакцин остаются "главным вызовом" в сообществе, производители вакцин, по его словам, "обязаны выполнять свои договорные обязательства, а в цепочках поставок вакцин должны быть устранены имеющиеся преграды".

"Литва призывает партнеров временно перераспределить избыток вакцин между странами ЕС", - сказал А. Пранцкявичюс.

Вице-министр обратил внимание делегаций на призыв премьеров трех стран Балтии к ЕК создать механизм, который временно будет поощрять поставки вакцин государствам-членам ЕС, которые находятся в сложной эпидемиологической ситуации.

А. Пранцкявичюс также подчеркнул, что поскольку поведение России не меняется, ЕС следует и в дальнейшем увеличивать поддержку российской оппозиции и гражданского общества. Вице-министр также сказал, что нужно добиваться конструктивного диалога с Турцией, однако этот диалог должен основываться на четких принципах, ценностях, уважении к правам человека.

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